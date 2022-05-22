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В Україну після "штормового" циклону Emmelinde прийдуть температурні гойдалки з грозами

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Неділя 22 травня 2022 07:26
В Україну після "штормового" циклону Emmelinde прийдуть температурні гойдалки з грозами Фото: погода в Україні буде з похолоданням та грозовими дощами (pixabay.com)
Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні в неділю, 22 травня, визначатиметься впливом активного циклону "Emmelinde", чиї атмосферні фронти принесуть посилення вітру, а також опади та похолодання в деяких регіонах. Наступного тижня очікуються "температурні гойдалки" і грозові дощі.

Про це йдеться в прогнозі синоптиків Укргідрометцентру та на сайті Meteoprog.

На сьогодні оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища практично по всій країні через штормові пориви вітру до 15-20 метрів на секунду - I рівень небезпеки ("жовтий").

  • Погода 22 травня на заході України

Дощ прогнозується вдень переважно на Поліссі. Пориви вітру місцями сягатимуть 17-22 м/с, напрямок - північно-західний. У західних областях очікується зниження температури повітря вночі +9 ...+12 градусів, вдень близько +14... +18 градусів (тепліше буде на Закарпатті - до +23 градусів).

  • Погода 22 травня в північних областях

На півночі України протягом доби прогнозується похмура і дощова погода. Пориви до 20 м/с очікуються в Київській та Чернігівській областях. Стовпчики термометрів будуть варіюватися вночі між +10... +13 градусами, вдень покажуть +13... +16 градусів.

  • Погода 22 травня в центрі України

У центральних областях вдень вірогідний короткочасний дощ, але переважно буде без опадів. Очікуються пориви 15-20 м/с.Температура повітря вночі становитиме +11... +14 градусів, вдень +15... +17 градусів.

  • Погода 22 травня в південних областях

Місцями на півдні країни можливі невеликі дощі з грозою в нічний час, хоча вдень в регіонах буде сухо. Пориви - ті ж 15-20 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +13... +16 градусів, в денний час очікується +21... +23 градусів.

  • Погода 22 травня в східних областях

На сході України протягом доби є ймовірність невеликих дощів. Вітер теж буде з поривами до 15-20 м/с. Вночі температура повітря складе +12...+14 градусів, вдень від +17... +20 градусів (тепліше буде в Запорізькій області: +20... +22 градусів).

В Україну після &quot;штормового&quot; циклону Emmelinde прийдуть температурні гойдалки з грозами

Карта погоди в Україні 22 травня (фото: meteo.gov.ua)

Тиждень розпочнеться з похолодання та дощів

Вже в понеділок, 23 травня, практично всю територію України накриють опади. Похолодає ще більше.

Так, в середньому по країні температура повітря вдень очікується +13... +17 градусів, вночі +7... +9 градусів (тепліше в темний час доби буде в південних областях і на Закарпатті +10... +12 градусів, найхолодніше - на півночі +5... +7 градусів).

В Україну після &quot;штормового&quot; циклону Emmelinde прийдуть температурні гойдалки з грозами

Карта погоди в Україні 23 травня (фото: meteo.gov.ua)

У вівторок, 24 травня, опади залишаться тільки на Лівобережжі. У західні області почне повертатися тепло тільки вдень (+18... +22 градусів), хоча вночі буде відчутно свіжо (+4... +7 градусів). На решті частини території країни температура повітря особливо не зміниться, хіба що ночі теж будуть прохолодніше.

В Україну після &quot;штормового&quot; циклону Emmelinde прийдуть температурні гойдалки з грозами

Карта погоди в Україні 24 травня (фото: meteo.gov.ua)

А ось в середу, 25 травня, потеплішає вже скрізь, повернувшись до 20-градусних значень, при цьому на заході України буде ще тепліше - до +25... +27 градусів, хоча така синоптична картина буде супроводжуватися грозовими дощами.

В Україну після &quot;штормового&quot; циклону Emmelinde прийдуть температурні гойдалки з грозами

Карта погоди в Україні 25 травня (фото: meteo.gov.ua)

У четвер, 26 травня, потепління "закріпиться", а ось грозові опади розширяться - сухо буде лише в південних і більшості східних областях.

В Україну після &quot;штормового&quot; циклону Emmelinde прийдуть температурні гойдалки з грозами

Карта погоди в Україні 26 травня (фото: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше з'явилося відео, як 21 травня потужний "німецький" буревій розбушувався у Рівненській області.

Також ми писали, що синоптики в прогнозі розповіли, яким буде літо в Києві.

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