В Україну після різкого потепління повернуться 10-градусні морози: синоптики оновили прогноз

За прогнозами Наталки Діденко, у четвер 10 лютого в Україні буде +5... +10 градусів. А на заході та півдні місцями навіть до +12. Трохи холодніше буде на Сході та північному сході України, +2... +5 градусів.

Вітер очікується з південного заходу, заходу, помірний, місцями пориви до сильного (крім південної частини).

Мокрий сніг та дощ вірогідні вдень - у східних областях та на Дніпропетровщині. На решті території України - без істотних опадів.

Тепло, за даними Українського гідрометцентру, буде і в п'ятницю 11 лютого. На півночі і заході вірогідний мокрий сніг і дощ.

А субота 12 лютого вже буде прохолодніше: на півночі близько нуля, на півдні +5...+9, а на решті території +2... +5 градусів. Опади можливі на заході.

13-14 лютого у країну увірветься антициклон. Вдень буде сонячно і досить тепло на півдні і заході, +3... +7, на сході 0... +2, на решті території до +5 градусів. Вночі -4... -7, а на північному сході до -10 градусів.

Дивіться нижче на картах гідрометцентру докладний прогноз на п'ять днів.

Скрін: Погода в Україні 10-14 лютого (meteo.gov.ua)