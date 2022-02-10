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В Україну після різкого потепління повернуться 10-градусні морози: синоптики оновили прогноз

Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні після сильного потепління в четвер-п'ятницю знову почне змінюватися. Стовпчики термометрів поповзуть вниз, і вже на День святого Валентина нас чекають морози.

Що буде з синоптичною ситуацією в країні в наступні кілька днів, читайте в матеріалі Styler.

За прогнозами Наталки Діденко, у четвер 10 лютого в Україні буде +5... +10 градусів. А на заході та півдні місцями навіть до +12. Трохи холодніше буде на Сході та північному сході України, +2... +5 градусів.

Вітер очікується з південного заходу, заходу, помірний, місцями пориви до сильного (крім південної частини).

Мокрий сніг та дощ вірогідні вдень - у східних областях та на Дніпропетровщині. На решті території України - без істотних опадів.

Тепло, за даними Українського гідрометцентру, буде і в п'ятницю 11 лютого. На півночі і заході вірогідний мокрий сніг і дощ.

А субота 12 лютого вже буде прохолодніше: на півночі близько нуля, на півдні +5...+9, а на решті території +2... +5 градусів. Опади можливі на заході.

13-14 лютого у країну увірветься антициклон. Вдень буде сонячно і досить тепло на півдні і заході, +3... +7, на сході 0... +2, на решті території до +5 градусів. Вночі -4... -7, а на північному сході до -10 градусів.

Дивіться нижче на картах гідрометцентру докладний прогноз на п'ять днів.

Скрін: Погода в Україні 10-14 лютого (meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, що на вихідних Землю накриє магнітною бурею.

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Погода в Україні