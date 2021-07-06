Україну розжарить і засушить: як довго триватиме така погода

Погода в Україні принесе сильну спеку, а опади тимчасово відступлять. Така синоптична ситуація буде обумовлена антициклоном Kornelieke, який "зайде" в країну вже завтра, 7 липня.

Читайте в матеріалі нижче, що буде з погодою в Україні у найближчі кілька днів.

За прогнозом Українського гідрометцентру, 7 липня, дощі і грози ймовірні на півдні, сході і в частині центру, на інших територіях - без опадів.

Температура вдень буде +28+31 градусів, а на територіях з грозами - від +26 до +29 градусів.

Скрін: Погода в Україні 7 липня (meteo.gov.ua)

8 липня опади ймовірні на частині заходу, на інших територіях сухо і з температурою +27+31 градус.

Скрін: Погода в Україні 8 липня (meteo.gov.ua)

9 липня опадів не буде. Температура по країні буде +27+32 градуси, мінлива хмарність.

Скрін: Погода в Україні 9 липня (meteo.gov.ua)

В суботу 10 липня стане ще спекотніше. Повітря прогріється до +29+33 градусів, вдень буде яскраве палюче сонце.

Скрін: Погода в Україні 10 липня (meteo.gov.ua)

А ось в неділю, 11 липня, із заходу очікується новий циклон, який накриє західні, північні області, частину центру і півдня. Температура як і раніше буде високою - від +29 до +33 градусів.

Скрін: Погода в Україні 11 липня (meteo.gov.ua)