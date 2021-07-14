Україну розпалить до рекордів: де буде найнебезпечніша погода

Погода в Україні принесе неймовірну спеку в четвер, 15 липня. Синоптики прогнозують, що в епіцентрі літа наша країна стане однією з найгарячіших в Європі.

Що буде з погодою завтра, і коли чекати полегшення - читайте нижче в нашому матеріалі.

"Україна - одна з найгарячіших у Європі. Максимальна температура повітря середини липня, середини літа - 15 липня - становитиме в нас +30+35 градусів", - прогнозує Наталка Діденко.

Згідно з погодними картами, спекотніше завтра буде хіба що в Афінах - тут буде аж +37.

При цьому дощів в Україні серйозних не видно завтра. Хіба що на заході є ймовірність гроз.

"В Карпатах, а ввечері й на крайньому заході, від Волині через Львівщину до Закарпаття, є ймовірність локальних грозових злив", - додала синоптик.

Також маленький острівець вологи коротко утвориться у четвер в окремих районах Сумщини.

Фото: Прогноз погоди на 15 липня (facebook.com/tala.didenko)

Коли спека відступить і підуть дощі

За словами синоптика, спека почне поступово слабшати з 20-го липня. Спочатку - на заході України, далі - на інших територіях. А на сході і півдні спекотніше буде довше.

"Найближчий благословенний дощ пройде в суботу ввечері,17-го липня - місцями на Півночі (включно з Києвом), зачепить трохи захід та частину центру", - вважає Діденко.

Що буде з погодою в Києві

В Києві 15-го липня очікується суха гаряча погода, максимально +32+34, місцями до +35 градусів.

Синоптики Gismeteo прогнозують, що столицю спека покине у вівторок, 20 липня.

Скрін: Прогноз погоди для Києва на 10 днів (gismeteo.ua)