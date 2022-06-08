В Україну прилетять спекотні грози: які області накриє опадами
Погода в Україні найближчими днями буде спекотна. Однак частина областей до кінця тижня накриє грозами. Також можливий сильний вітер зі штормовими поривами.
Яка погода очікує українців найближчими днями, розповіли синоптики Українського гідрометцентру.
Погода 8 червня
У середу по всій території країни очікується суха і сонячна погода, опади не прогнозуються. У більшості областей можливе посилення вітру.
Вночі температура повітря коливатиметься від +14 до +16 градусів, вдень повітря прогріється до +25 +28 градусів, на сході та в південній частині очікується до +29 + 30 градусів.
У Києві 8 червня буде сонячно і сухо, вночі +14 +16 градусів, вдень від +26 до +28 градусів.
Карта погоди в Україні на середу, 8 червня
Погода 9 червня
У четвер в Україні погода почне змінюватися. Грози пройдуть у Львові, Івано-Франківську та на Закарпатті. Також можливі грозові дощі в південних областях країни та в Запоріжжі. На решті території буде сухо.
Вночі очікується від +14 до +17 градусів, вдень по всій території України прогріється до +25 +27 градусів, місцями в центральних і західних областях - до +29 градусів.
У Києві 9 червня буде сонячно, опади не прогнозуються. Нічна температура в столиці складе +14 +16 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +27 до + 29 градусів.
Карта погоди на четвер, 9 червня
Погода 10 червня
У п'ятницю грозами накриє частину західних і центральних областей, весь південь країни та південний схід. На півночі та сході буде сухо.
Вночі синоптики прогнозують від +14 до +16 градусів, вдень очікується від +27 до +29 градусів, на південному сході місцями до +31 градуса, а в південній частині стане прохолодніше, від +24 до +26 градусів.
Карта погоди в Україні на п'ятницю, 10 червня
А що буде з погодою далі?
На вихідних грози накриють більшість областей країни, а температура повітря буде висока майже скрізь - від +28 до +30 градусів. Спека відступить тільки на заході країни - там очікується від +24 до +26 градусів.
До речі, раніше ми писали про те, що синоптики пообіцяли затяжний спекотний період у червні.
А також ми розповідали про те, що оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки через погоду.