В Україну прилетів провідний спеціаліст Міхаель Гейліс: лікувати дітей, постраждалих від війни

"У ці дні я просто не міг залишатися осторонь. Тим більше, що мої батьки з України, і сам я провів тут своє дитинство", - заявив ізраїльський лікар-волонтер проекту" Фріда", фахівець з дитячої нефрології, співробітник однієї з найбільших ізраїльських клінік Міхаель Гейліс.

Доктор Гейліс приїхав до Ізраїлю дитиною, закінчив там медичний університет, став лікарем, навчався педіатрії, спеціалізувався в області дитячої нефрології. І тепер він проводить лекції та майстер-класи у відомій київській клініці "ОХМАТДИТ".

У найближчих планах доктора Гейліса відвідування у складі гуманітарного проекту "Фріда" найбільш постраждалих від російської агресії територій, в тому числі Ірпінь, Буча, Чернігів.

В умовах військових дій і порушеної медичної інфраструктури, коли припиняється подача води та електроенергії, коли не вистачає медикаментів і персоналу, система охорони здоров'я працює на межі своїх можливостей. У цей час основна увага приділяється постраждалим від поранень, і часто люди з хронічними захворюваннями не отримують належної уваги - такі реалії війни.

Саме таким людям і надають допомогу медики гуманітарного проекту "Фріда", з яким співпрацюють десятки українських та ізраїльських медиків.

Нагадаємо, медичний гуманітарний проект "Фріда" діє в Україні з початку квітня, надаючи медичну допомогу мирним громадянам, постраждалим від військових дій.

"Ми займаємося наданням першої допомоги постраждалим прямо на місці, а також, екстреної евакуацією їх в найближчу спеціалізовану клініку для кваліфікованої лікарської допомоги. У роботі місії часто беруть участь провідні ізраїльські медики, і ми вдячні доктору Гейлісу за його благородний порив", - говорить організатор гуманітарного проекту" Фріда", представник першого медичного центру Тель-Авіва Роман Гольдман.