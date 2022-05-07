В Украину прилетел ведущий специалист Михаель Гейлис: лечить детей, пострадавших от войны

"В эти дни я просто не мог оставаться в стороне. Тем более, что мои родители из Украины, и сам я провел здесь свое детство", - заявил израильский врач-волонтер проекта "Фрида", специалист по детской нефрологии, сотрудник одной из крупнейших израильских клиник Михаель Гейлис.

Доктор Гейлис приехал в Израиль ребенком, закончил там медицинский университет, стал врачом, обучался педиатрии, специализировался в области детской нефрологии. И теперь он проводит лекции и мастер-классы в известной киевской клинике "Охматдет".

В ближайших планах доктора Гейлиса посещение в составе гуманитарного проекта "Фрида" наиболее пострадавших от российской агрессии территорий, в том числе, Ирпень, Буча, Чернигов.

В условиях военных действий и нарушенной медицинской инфраструктуры, когда прекращается подача воды и электроэнергии, когда не хватает медикаментов и персонала, система здравоохранения работает на грани своих возможностей. В это время основное внимание уделяется пострадавшим от ранений, и часто люди с хроническими заболеваниями не получают должного внимания - таковы реалии войны.

Именно таким людям и оказывают помощь медики гуманитарного проекта "Фрида", с которым сотрудничают десятки украинских и израильских медиков.

Напомним, медицинский гуманитарный проект "Фрида" действует в Украине с начала апреля, оказывая медицинскую помощь мирным гражданам, пострадавшим от военных действий.

"Мы занимаемся оказанием первой помощи пострадавшим прямо на месте, а также, экстренной эвакуацией их в ближайшую специализированную клинику для квалифицированной врачебной помощи. В работе миссии часто принимают участие ведущие израильские медики, и мы благодарны доктору Гейлису за его благородный порыв", - говорит организатор гуманитарного проекта "Фрида", представитель Первого медицинского центра Тель-Авива Роман Гольдман.