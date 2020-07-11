В Україну прийде затяжне похолодання: синоптики назвали терміни

Погода в Україні різко зміниться з приходом похолодання, яке затягнеться на цілий тиждень. І якщо для південного сходу зниження температури принесе комфортні +25, то Північ і Захід померзнуть в середині липня с +20 і нижче. Такі дані надали синоптики Українського гідрометцентру і Gismeteo.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, порція холодного повітря увірветься в країну з Заходу вже у неділю, 12 липня, з +16+18 градусів, а Південь і Схід в цей час будуть знемагати від спеки +32+34. А з понеділка похолодання "прорветься" вглиб країни.

Сьогодні ж, 11 липня, по всій території буде досить спекотно (+27+32). На Заході - грози, дощі, посилення вітру, решта території без опадів.

У неділю, 12 липня, різко знизиться температура на Заході (+16+19), там будуть грози, шквали (зачепить і Житомир з Вінницею). Потужну зливу синоптики обіцяють Волині і Закарпаттю. На інших територіях все ще жарко і сухо, а на Півдні пекло навіть посилиться до +34 градусів.

Погода в Україні 11 і 12 липня (фото: meteo.gov.ua)

У понеділок, 13 липня, на Заході дрібний дощ, решта території - грози та дощі. На Заході +16+19, а вночі до +9 градусів. На Півночі й у Центрі температура знизиться до +22+25 (вночі +13+16). Південний схід все ще втримається в спекотних +27+32 (вночі +17+20, а в Криму до +22).

14 липня в південно-східних областях стане прохолодніше (+23+27), а температура на решті території +19+24. Дощі й похмуро майже всюди, крім Одеси, Миколаєва, Херсона, Криму. Ужгорода та Чернівців.

А от епіцентр літа, 15 липня, стане досить комфортним, хоч і прохолодним. Очікується помірно тепла сонячна погода без опадів і вітру. Буде +19+23 на Заході і в Сумській області, +21+25 Північ і Центр, +23+27 Південь і Схід.

Погода в Україні 13-15 липня (фото: meteo.gov.ua)

Згідно з прогнозом синоптиків Gismeteo похолодання триватиме до кінця наступного тижня. Але в неділю - понеділок 19-20 липня стовпчики термометрів знову підуть вгору.

Прогноз погоди на 10 днів для Києва, Львова, Харкова та Одеси (скрін: gismeteo.ua)

Раніше ми писали, що над Черкащиною пронісся рідкісний смерч.

А ось метеорологи вважають, що Україні загрожують серйозні лиха через зміни клімату.