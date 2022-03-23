В Україну суне суттєве похолодання, місцями з мокрим снігом

За даними синоптика Наталки Діденко, 24-25 березня в Україні передбачається холодніша повітряна маса, ймовірні опади, можливий навіть мокрий сніг. Найвища ймовірність - на півночі.

У суботу, 26 березня потепління відновиться. Проте в неділю знову похолодає, вдень орієнтовно до +2... +8 градусів. У понеділок, 28-го березня, нас знову чекає потепління.

Якою буде погода 24 березня

Температура повітря у багатьох областях у четвер знизиться до +7... +13 градусів.

Тепліше буде в Одеській, Кіровоградській, Черкаській, Закарпатській областях, +10... +16 градусів.

В Україну повернуться опади: у північних, центральних областях, місцями в Миколаївській Одеській очікується дощ. У північній частині України ввечері можливий навіть подекуди мокрий сніг.

Але на решті території переважатиме суха погода.

Прогноз для Києва

У Києві 24-го березня також градуси стануть стриманішими, максимальна температура повітря коливатиметься в межах +9... +11 градусів.

Вввечері у столиці пройде дощ, ближче до ночі на п‘ятницю - з мокрим снігом.

25-го березня буде свіжувато, 26-го знову потепліє, а в неділю - похолодає.