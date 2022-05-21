Україну охопить сильним похолоданням і штормовим вітром: як довго триватиме негода

Погода в Україні принесе сильне похолодання в неділю-понеділок 22-23 травня. На щастя, воно буде нетривалим, і вже з вівторка стовпчики термометрів поповзуть вгору.

Що буде з погодою найближчими днями - читайте нижче в нашому матеріалі Styler .

Прогноз на 22 травня

Окрім зниження температури по всій територій країни оголосили штормове попередження.

"22 травня в Україні пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили в Укргідрометцентрі.

Синоптик Наталка Діденко пише, що в неділю в Україні очікується похолодання. По країні буде від +10 до +17 градусів. На півдні традиційно тепліше (хоча посвіжішає й тут), +17+22 градуси.

Дощі, хоча й невеликі, пройдуть повсюди, окрім південної частини України.

Прогноз для Києва

У Києві 22-го травня буде холодно та вітряно. Часом невеликий дощ, температура +12 градусів.

Що буде з погодою далі

В гідрометцентрі прогнозують, що 23 травня також буде прохолодно й похмуро, можливі невеликі дощі по всій території. Температура вирівняється по всій країні й становитиме +13+17 градусів.

24 травня із заходу зайде потепління, яке добереться до Києва та Одеської області. Очікується +18+22 градуси. На решті територій +15+19. Опади ймовірні на Лівобережній частині країни.

Далі - теплішатиме.