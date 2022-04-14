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Україну охопить справжнім весняним теплом: дата і прогноз

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Четвер 14 квітня 2022 18:55
Україну охопить справжнім весняним теплом: дата і прогноз Фото: Погода в Україні принесе потепління (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні в епіцентрі весни, 15 квітня, буде по-справжньому теплою вдень, проте вночі ймовірні заморозки.

Що буде з погодою в країні - читайте нижче в матеріалі Styler.

"Вночі 15 квітня у західних, північних, центральних та південних областях на поверхні грунту, місцями, крім півдня, і у повітрі заморозки 0-5 градусів (I рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили в Укргідрометцентрі.

За прогнозом Наталки Діденко, 15-те квітня в Україні обіцяє бути "найкрасивішим і найтеплішим у найближчій перспективі".

Сонця буде багато, рвучкого вітру не буде, день - лагідний і теплий. У більшості областей в п'ятницю, +14+18, місцями навіть +18+22.

Домінуватиме суха погода, лише на заході - невеликі дощі.

Прогноз для Києва

В столиці буде сонячно, без вітру, температура +18 градусів.

Далі прийде похолодання, але не скрізь

За словами Діденко, у суботу прийдуть дощі, а на Вербну неділю - похолодання.

"Щоправда, погода очікується вкрай неоднорідною: наприклад, у понеділок-вівторок у західних областях вночі 0-4 градуси морозу та можливий сніг, а у східних областях України буде сонячно та тепло, до +14+18 градусів", - повідомила синоптик.

Дивіться на карті гідрометцентру прогноз на завтра:

Україну охопить справжнім весняним теплом: дата і прогноз

Скрін: погода в Україні 15 квітня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, що після потепління в Україну повернеться холодна погода і дощі.

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