В Україну несуться грозові дощі: де найбільше заллє

Експерт попередила, що влітку, при значних температурних контрастах, дощі випадають вкрай нерівномірно.

"Іноді за мить дощ може переходити в сильну зливу і супроводжуватися шквалом і градом. Уважно!"- звернула увагу Діденко.

30 липня опадів вдасться уникнути тільки західним областям України. Спека нікуди не зникне, буде жарко, як і в попередні дні.

"Температура повітря в Україні залишається високою. Однак, оскільки фронт - холодний, то в його тилу градуса трохи "присядуть". Очікується від +26 до +30 градусів. Але Схід і Південь України, а також Дніпро з районами утримає спеку, від +30 до +34 градусів", - зазначила синоптик.

Погода в Києві

"У Києві завтра також температура повітря ненабагато знизиться. Протягом дня передбачається від +27 до +29, місцями до +30 градусів. У столиці дощ з грозою передбачається сьогодні ввечері, 29 липня, і найближчої ночі 30 липня. Завтра вдень ймовірність опадів зменшиться", - додала Діденко.

Коли спаде спека

За прогнозом Діденко, температура повітря почне падати після 2 серпня.

"До кінця тижня спека все ж буде домінувати в Україні. А відчутне зниження температури повітря прийде 2 серпня в західних областях, а 3 серпня на більшій частині нашої території. Однак Схід і південь ще міцно триматиме у себе гаряче повітря", - резюмувала синоптик.