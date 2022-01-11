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Україну на кілька днів скує серйозними морозами: де буде до -18

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Вівторок 11 січня 2022 06:30
Україну на кілька днів скує серйозними морозами: де буде до -18 Фото: Погода в Україні принесе морози (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні на Старий Новий рік принесе сильні морози, які триватимуть близько трьох днів, а потім знову прийде відлига.

Що буде з погодою в країні - читайте нижче в матеріалі Styler.

"На Маланки і Василя в Україну прийдуть серйозні морози! Справжні! 12, 13, 14 січня в нічні години температура повітря в більшості наших областей знизиться до -12... -18 градусів!" - попередила Наталка Діденко.

Похолодання, але поки "м'яке" нас чекає вже 11 січня.

Протягом дня у вівторок -2... -6 градусів, на сході -3... +2, на півдні близько нуля, а в Криму +3... + 5 градусів.

Вітер буде переважно північний, поривчастий, некомфортний.

Сніг можливий у Карпатах, сніг та мокрий сніг також пройдуть у східних областях. На решті території переважно без опадів.

В Українському гідрометцентрі прогнозують, що вже з 14-го січня почне трохи пом'якшуватися погода. 15-го числа в основному близько нуля або "плюс", а вночі невеликий мороз.

Україну на кілька днів скує серйозними морозами: де буде до -18Україну на кілька днів скує серйозними морозами: де буде до -18Україну на кілька днів скує серйозними морозами: де буде до -18Україну на кілька днів скує серйозними морозами: де буде до -18Україну на кілька днів скує серйозними морозами: де буде до -18

Скрін: Погода в Україні 11-15 січня (meteo.gov.ua)

Що буде з погодою в Києві

У Києві завтра, 11 січня сніг не очікується, але почне заходити похолодання. Вдень буде до -4 градусів.

А протягом 12-14 січня в нічні години можуть вдарити морози до -12 ... -17 градусів.

"Вже на Василя вдень, 14 січня, і протягом вихідних, 15-16 січня, стовпчики термометрів підуть вгору - знову почнеться чергове потепління до невеликих "мінусів" і відлиги", - додала Діденко.

Раніше ми писали, чи будуть в Україні Водохресні морози.

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