Україну накриють потужні зливи: які області під загрозою

Погода в Україні (фото: pixabay.com)

Погода в Україні на вихідних принесе потепління з проливними дощами

Погода в Україні в найближчі вихідні почне суттєво змінюватись. В країну прийде потепління, яке затьмарять досить сильні зливи у супроводі поривчастого вітру. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

У суботу, 14 грудня, погода буде схожа на п'ятничну - похмуро, пориви вітру, місцями дощ і досить холодно. Але вже в неділю в країні трохи потеплішає, але деякі області накриють сильні дощі.

Сьогодні по країні температура буде від +2 до +6, на Закарпатті +5... +7, а в південних областях від +7 до +11. Накрапувати буде практично всюди, а в Закарпатській, Сумській та Чернігівській областях ймовірний мокрий сніг.

При цьому буде дути сильний вітер (7-12 м/с) з поривами.

У Києві в суботу вітер, дощ, опади малоймовірні. Температура +2... +4 градуси.

Погода в Україні 14 грудня (фото: meteo.gov.ua)

У неділю, 15 грудня, синоптична ситуація зміниться. На Заході буде сухо, а дощі перемістяться в інші області. При цьому в Центрі, Півночі і на Півдні вони будуть проливними. На Сході, у Житомирській та Вінницькій областях - незначні опади.

Температура залишиться практично на тому ж рівні, але на Заході (крім Закарпаття, де похолоднішає до +3... +5) і Півночі потеплішає на пару градусів. В ніч з суботи на неділю температура буде плюсовою.

При цьому вітер у неділю все ще буде сильним.

У Києві, 15 грудня, сильний дощ, але потеплішає до +4... +6 градусів, буде досить вітряно.

Погода в Україні 15 грудня (фото: meteo.gov.ua)