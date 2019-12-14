Украину накроют мощные ливни: какие области под угрозой

Погода в Украине (фото: pixabay.com)

Погода в Украине на выходных принесет потепление с проливными дождями

Погода в Украине в ближайшие выходные начнет существенно менятся. В страну придет потепление, которое омрачат довольно сильные проливные дожди в сопровождении порывистого ветра. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

В субботу, 14 декабря, погода будет похожа на пятничную - мрачно, порывы ветра, местами моросит и довольно холодно. Но уже в воскресенье в стране немного потеплеет, но некоторые области накроют сильные дожди.

Сегодня по стране будет температура от +2 до +6, на Закарпатье +5... +7, а в южных областях от +7 до +11. Моросить будет практически повсюду, а в Закарпатской, Сумской и Черниговской областях вероятен мокрый снег.

При этом будет дуть сильный ветер (7-12 м/с) с порывами.

В Киеве в субботу ветер, пасмурно, но садки маловероятны. Температура +2... +4 градуса.

Погода в Украине 14 декабря (фото: meteo.gov.ua)

В воскресенье, 15 декабря, синоптическая ситуация изменится. На Западе будет сухо, а дожди переместятся на остальные области. При этом в Центре, Севере и на Юге они будут проливными. На Востоке, в Житомирской и Винницкой областях - незначительные осадки.

Температура останется практически на том же уровне, но на Западе (кроме Закарпатья, где похолодает до +3... +5) и Севере потеплеет на пару градусов. В ночь с субботы на воскресенье температура будет плюсовой.

При этом ветер в воскресенье все еще будет сильным.

В Киеве, 15 декабря, сильный дождь, но потеплеет до +4... +6 градусов, будет довольно ветрено.

Погода в Украине 15 декабря (фото: meteo.gov.ua)