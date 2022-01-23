ru ua
Нд, 23 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україну накриє снігом, місцями з хуртовинами і потужним вітром. Морози посиляться

Новость на русском →
Неділя 23 січня 2022 06:35
Україну накриє снігом, місцями з хуртовинами і потужним вітром. Морози посиляться Колаж РБК-Україна: погода в Україні буде з опадами та посиленням морозу
Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні у неділю, 23 січня, буде з опадами у вигляді снігу практично на всій території країни, температура повітря знизиться, а в деяких регіонах очікується посилення вітру.

Про це йдеться в прогнозі синоптиків Укргідрометцентру.

На дорогах усюди, крім південних областей, буде ожеледиця, тому водіям слід бути обережніше за кермом.

Пориви вітру силою до 20 метрів на секунду в цей вихідний прогнозуються в західних регіонах, місцями очікуються також хуртовини, а на решті частини території України вітер буде спокійний - до 10 м/с.

Температура повітря 23 січня вдень в середньому складе близько -6... -2 градусів, але на півдні країни буде тепліше: -2... +1 градус. У нічний час стовпчики термометрів покажуть -10... -4 градусів, але в східних областях очікується до -12 градусів.

Україну накриє снігом, місцями з хуртовинами і потужним вітром. Морози посиляться

Карта погоди в Україні 23 січня (фото: meteo.gov.ua)

У понеділок, 24 січня, синоптична ситуація особливо не зміниться, хіба що холодніше тепер буде вже в західних регіонах (вночі до -13 градусів), а не в східних (вночі максимум -9 градусів).

Крім того, сніг не йтиме лише в західних регіонах, Житомирській та Вінницькій областях, а на решті частини України опади продовжаться.

Україну накриє снігом, місцями з хуртовинами і потужним вітром. Морози посиляться

Карта погоди в Україні 24 січня (фото: meteo.gov.ua)

У вівторок, 25 січня, "сухими" областями стануть північні та частина центральних. Нічні морози значно посиляться в західних, центральних і східних областях, де термометри опустяться місцями до -18 градусів.

Україну накриє снігом, місцями з хуртовинами і потужним вітром. Морози посиляться

Карта погоди в Україні 25 січня (фото: meteo.gov.ua)

У середу, 26 січня, морозна зона перекочує із західних областей на східні, й нікуди не подінуться на півночі та у центрі (у нічний час доби прогнозується -14... -8 градусів). У південних регіонах традиційно буде тепліше. Опади у вигляді несильного снігу будуть усюди.

Україну накриє снігом, місцями з хуртовинами і потужним вітром. Морози посиляться

Карта погоди в Україні 26 січня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що з'явився прогноз погоди на березень, квітень і травень, згідно з яким весна в Україні буде суха і прохолодна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні
LITE
Перевести стрілки: Дуа Ліпа, Хантер Шефер та інші показали трендовий яскравий макіяж очей 2022
Перевести стрілки: Дуа Ліпа, Хантер Шефер та інші показали трендовий яскравий макіяж очей 2022