Україну накриє снігом, місцями з хуртовинами і потужним вітром. Морози посиляться

Погода в Україні у неділю, 23 січня, буде з опадами у вигляді снігу практично на всій території країни, температура повітря знизиться, а в деяких регіонах очікується посилення вітру.

Про це йдеться в прогнозі синоптиків Укргідрометцентру .

На дорогах усюди, крім південних областей, буде ожеледиця, тому водіям слід бути обережніше за кермом.

Пориви вітру силою до 20 метрів на секунду в цей вихідний прогнозуються в західних регіонах, місцями очікуються також хуртовини, а на решті частини території України вітер буде спокійний - до 10 м/с.

Температура повітря 23 січня вдень в середньому складе близько -6... -2 градусів, але на півдні країни буде тепліше: -2... +1 градус. У нічний час стовпчики термометрів покажуть -10... -4 градусів, але в східних областях очікується до -12 градусів.

Карта погоди в Україні 23 січня (фото: meteo.gov.ua)

У понеділок, 24 січня, синоптична ситуація особливо не зміниться, хіба що холодніше тепер буде вже в західних регіонах (вночі до -13 градусів), а не в східних (вночі максимум -9 градусів).

Крім того, сніг не йтиме лише в західних регіонах, Житомирській та Вінницькій областях, а на решті частини України опади продовжаться.

Карта погоди в Україні 24 січня (фото: meteo.gov.ua)

У вівторок, 25 січня, "сухими" областями стануть північні та частина центральних. Нічні морози значно посиляться в західних, центральних і східних областях, де термометри опустяться місцями до -18 градусів.

Карта погоди в Україні 25 січня (фото: meteo.gov.ua)

У середу, 26 січня, морозна зона перекочує із західних областей на східні, й нікуди не подінуться на півночі та у центрі (у нічний час доби прогнозується -14... -8 градусів). У південних регіонах традиційно буде тепліше. Опади у вигляді несильного снігу будуть усюди.

Карта погоди в Україні 26 січня (фото: meteo.gov.ua)