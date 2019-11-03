Україну накриє різке потепління: прогноз синоптиків

Погода 4 жовтня в Україні - де очікується сонячна погода (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Синоптик розповіла, кого чекає сонячна погода

У понеділок, 4 листопада в Україні буде не просто тепла, а квітнева погода. Про такі приємні та кардинальні зміни повідомила на своїй Facebook-сторінці синоптик Наталка Діденко.

"Протягом 4-го листопада температура повітря досягне +15 +20 градусів! У східних областях - свіжа погода, +8 +13 градусів. Дощі пройдуть на Заході, окремі перелякані - на Півночі, на решті території - без опадів.

Поривчастий, сильний вітер ще залишиться в більшості областей", - попереджає синоптик.

Погода 4 жовтня в Україні (синоптична карта: facebook.com/tala.didenko)

У Києві понеділок нагадає про весну, оскільки вдень повітря нагріється до +15 +17 градусів. Можливий невеликий дощ, однак не по всій території. Також очікується південний, поривчастий вітер.

"Так що на кілька днів закиньте товсті куртки і шапки, до нас з короткочасним дружнім візитом прийде весна", - підсумувала Діденко.