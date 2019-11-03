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Украину накроет резкое потепление: прогноз синоптиков

STYLERЖизнь    03.11.2019 - 12:51
Украину накроет резкое потепление: прогноз синоптиков
Погода 4 октября в Украине - где ожидается солнечная погода (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Синоптик рассказала, кого ждет солнечная погода

В понедельник, 4 ноября в Украине будет не просто теплая, а апрельская погода. О столь приятных и кардинальных изменениях сообщила на своей Facebook-странице синоптик Наталка Диденко.

"В течение 4-го ноября температура воздуха достигнет +15 +20 градусов! В восточных областях - свежая погода, +8 +13 градусов. Дожди пройдут на Западе, отдельные испуганные - на Севере, на остальной территории - без осадков.
Порывистый, сильный ветер еще останется в большинстве областей", - предупреждает синоптик.

Украину накроет резкое потепление: прогноз синоптиковПогода 4 октября в Украине (синоптическая карта: facebook.com/tala.didenko)

В Киеве понедельник напомнит о весне, поскольку днем ​​воздух нагреется до +15 +17 градусов. Возможен небольшой дождь,однако не по всей территории. Также ожидается южный, порывистый ветер.

"Так что на несколько дней закиньте толстые куртки и шапки, к нам с кратковременным дружественным визитом придет весна", - подытожила Диденко.

Напомним, что

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