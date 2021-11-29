Україну накриє зливами з грозами, а потім засипле снігом: де і коли чекати шторму

Погода в Україні серйозно зіпсується на початку наступного тижня. Нас чекають дощі, місцями - сильні зливи, грози, сніг і похолодання. Втім із середини тижня синоптична ситуація знову зміниться у бік потепління.

Що буде з погодою в країні в наступні п'ять днів - читайте нижче в нашому матеріалі Styler .

Так, за прогнозом Наталки Діденко, 29 листопада в Україні очікуються одночасно сніг і грози.

"Активний циклон на ім'я Benedikt організовує складну погоду в більшості областей України", - повідомила синоптик.

На заході, частково в центрі і не півночі буде холодніше, тому в цих регіонах дощ буде змішуватися зі снігом.

А на сході, півдні і в центральних областях, прилеглих до східної частини буде тепліше, до +10+15 (на півдні до +18 градусів), тому тут йтимуть дощі, місцями навіть сильні, також ймовірні грози.

"Вся ця складна завтрашня синоптична какофонія буде супроводжуватися сильним вітром, місцями навіть штормовим", - додала синоптик.

Що буде з погодою в Києві

У Києві в понеділок буде відносно тепло, близько +7 градусів. Дощ можливий під вечір з переходом в сніг.

Відчутне похолодання в столицю прийде у вівторок, 30-го листопада.

Синоптики оголосили попередження

"29 листопада в східній частині, вдень і в центральних областях значні дощі, в Карпатському регіоні значний мокрий сніг і дощ; вночі в південних і східних, вдень у більшості областей пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)", - заявили в Українському гідрометцентрі.

Синоптики також на картах показали, що 29-30 листопада в країні буде сильна негода.

Скрін: Погода в Україні 29-30 листопада (meteo.gov.ua)

1 грудня також очікується холодна погода, від -1 до +5 градусів, на півдні +2+7. Сніг вірогідний у західних областях та на крайньому сході.

Скрін: Погода в Україні 1 грудня (meteo.gov.ua)

2-3 грудня знову потеплішає, але ненадовго. Місцями очікується дощ і сніг.

Скрін: Погода в Україні 2-3 грудня (meteo.gov.ua)