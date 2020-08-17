Україна знову накриє грозами: яким областям з погодою не пощастить

Україну знову накриє грозами (Фото: pixabay.com)

Погода в Україні приготувала неприємний сюрприз для кількох областей

Погода в Україні у вівторок, 18 серпня, знову засмутить погіршенням погоди в декількох областях. Синоптики прогнозують сильні грози на заході, а в решті регіонів - температура повітря знову поповзе вгору.

На сході країни очікується сонячна і ясна погода, без опадів і вітру. Нічна температура коливатиметься в межах +13 +17 градусів. Вдень очікується від +27 до +30 градусів.

У південних областях буде сонячно, ясно, опади не прогнозуються. Нічна температура складе +15 +19 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +28 до +31 градуса, в Одесі +26 +28 градусів. У Криму сонячно і ясно, вночі +16 +18 градусів, вдень +28 +30 градусів.

На півночі країни потеплішає, синоптики обіцяють ясну і суху погоду. Вночі в регіоні очікується від +15 до +17 градусів, вдень прогріється до +28 +30 градусів.

У західних областях очікуються сильні грози. Нічна температура повітря складе +15 +18 градусів, місцями можливе зниження до +13 градусів. Днем в регіоні очікується від +26 до +29 градусів.

У центральній частині країни без опадів, сонячно і ясно. Вночі від +14 до +17 градусів, вдень прогріється до +29 +31 градуси.

У Києві 18 серпня очікується сонячна і ясна погода, опади не прогнозуються. Нічна температура повітря складе +16 +18 градусів, денна коливатиметься в межах +29 +31 градус.

Карта погоди в Україні на вівторок, 18 серпня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики погіршили прогноз погоди та розповіли, чого чекати українцям.

А також розповідали про те, що в Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.