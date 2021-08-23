Україну накриє дощами і грозами: кому з погодою на День незалежності не пощастить

На сході країни опади не прогнозуються, очікується сильний вітер. Вночі в регіоні від +12 до +16 градусів, вдень повітря прогріється до +26 + 19 градусів.

У південній частині країни буде хмарно, але без істотних опадів. Вночі від +15 до +17 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть +27 +29 градусів. Можливий сильний шквальний вітер. У Криму опади не прогнозуються, вночі + 15 +17 градусів, вдень до +27 + 29 градусів.

Північ країни накриє грозами в денні години, очікується сильний вітер. Вночі в регіоні + 13 +15 градусів, вдень від +25 до + 27 градусів.

Найнеприємнішу погоду синоптики прогнозують у західних областях. Всі області в регіоні накриє проливними дощами, місцями очікуються грози та сильний штормовий вітер. Вночі температура повітря впаде до + 12 +14 градусів, вдень очікується від +19 до + 21 градуса.

У центральній частині хмарно та очікується сильний вітер, але без істотних опадів. Вночі від +12 до +14 градусів, вдень прогріється до +26 + 28 градусів.

У Києві 24 серпня синоптики прогнозують грозу і короткочасні дощі. Вітер південно-східний, до 7-12 м/с.вночі в столиці від +14 до +16 градусів, вдень прогріється до +25 +27 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 24 серпня