В Україну завітає мерзенна погода з сильним похолоданням: нові карти
Погода в Україні сильно зміниться вже у п'ятницю, 5 березня. У цей день у більшості областей очікується похолодання й опади. Холодно буде і в суботу-неділю, 6-7 березня.
Про це розповіли Наталка Діденко і Український гідрометцентр.
За словами Діденко, в п'ятницю в країну прийде атмосферний фронт з подальшим похолоданням.
"Вже завтра в більшості областей вдень стовпчики термометрів з'їдуть вниз, до +2+6 градусів", - прогнозує синоптик.
Тепло все ще збережеться на Півдні, в Дніпропетровській, Кіровоградській, Донецькій, Чернівецькій області - тут +8+13 градусів.
Атмосферний фронт принесе опади - дощ, а через похолодання місцями з мокрим снігом. Опадів уникне південна частина, де буде переважати суха погода.
У Києві 5 березня очікується зміна погоди. Пройде дощ, можливий в столиці місцями мокрий сніг, протягом дня похолодає до +2+4 градусів.
"В суботу-неділю холодна погода утримається, однак якісь серйозні опади - навряд чи", - додала Діденко.
Синоптики Українського гідрометцентру показали на картах, що буде з температурою і опадами у п'ятницю, 5 березня.
Погода в Україні 5 березня (скрін: meteo.gov.ua)
Раніше синоптики також попередили, що в Україну скоро повернуться сильні морози. Температура подекуди сягатиме -10 градусів.