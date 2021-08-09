До України суне атмосферний фронт: як зміниться погода на тижні

Якою буде погода в Україні

За словами синоптика, шанс на дощі, судячи з найближчої синоптичної перспективи, є лише у вівторок.

"Короткочасні грозові дощі 10 серпня через діяльність атмосферного фронту та, так званої, лінії сходження, вздовж якої сходяться вітри різних напрямків і зростає ймовірність дощу, випадатимуть нерівномірно", - пише Діденко.

Карта погоди на 10 серпня (facebook.com/tala.didenko)

Лише північно-західна частина України втримається від опадів.

"Хто відпочиває на Шацьких озерах - тому буде ясно й сухо", - жартує синоптик.

Карта погоди на 10 серпня (facebook.com/tala.didenko)

Температура повітря в Україні суттєво на тижні не мінятиметься.

Так, протягом 10 серпня найсвіжішим залишиться захід України - +23...+27 градусів, на півдні та сході переважатиме спека +28...+33. На решті території очікується +26...+30 градусів.

У Києві 10 серпня місцями ймовірний короткочасний дощ та гроза. Денна температура повітря досягатиме +28...+30 градусів.

За словами Діденко, тиждень загалом опиниться в полі підвищеного атмосферного тиску, антициклональному, тому серйозних опадів очікувати не варто.

"Найближчі вихідні, 14 серпня (на Маковія) та 15 серпня, обіцяють в Україні чудову погоду - сонечко, білі хмарки, комфортну температура повітря, не вищу +24...+30 градусів", - прогнозує синоптик.

"Хоча й сьогодні понеділок - кажуть, важкий день - тому будемо вирівнювати баласт, гармонізувати настрій та робочий душевний стан планами та мріями на найближчий уїк-енд. Бо, нагадую, літніх вихідних залишилося раз-два-три. Буквально", - резюмувала Наталія.