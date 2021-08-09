До України суне атмосферний фронт: як зміниться погода на тижні

Погода в Україні найближчими днями принесе дощі, а подекуди - і грози. Все через атмосферний фронт, який наблизиться у вівторок, 10 серпня.
Але не все так просто.
Якою буде погода у найближчі дні в Україні, коли чекати літніх дощів, і чи буде знову спекотно - розповіла синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook, показавши нові карти.
За словами синоптика, шанс на дощі, судячи з найближчої синоптичної перспективи, є лише у вівторок.
"Короткочасні грозові дощі 10 серпня через діяльність атмосферного фронту та, так званої, лінії сходження, вздовж якої сходяться вітри різних напрямків і зростає ймовірність дощу, випадатимуть нерівномірно", - пише Діденко.
Карта погоди на 10 серпня (facebook.com/tala.didenko)
Лише північно-західна частина України втримається від опадів.
"Хто відпочиває на Шацьких озерах - тому буде ясно й сухо", - жартує синоптик.
Карта погоди на 10 серпня (facebook.com/tala.didenko)
Температура повітря в Україні суттєво на тижні не мінятиметься.
Так, протягом 10 серпня найсвіжішим залишиться захід України - +23...+27 градусів, на півдні та сході переважатиме спека +28...+33. На решті території очікується +26...+30 градусів.
У Києві 10 серпня місцями ймовірний короткочасний дощ та гроза. Денна температура повітря досягатиме +28...+30 градусів.
За словами Діденко, тиждень загалом опиниться в полі підвищеного атмосферного тиску, антициклональному, тому серйозних опадів очікувати не варто.
"Найближчі вихідні, 14 серпня (на Маковія) та 15 серпня, обіцяють в Україні чудову погоду - сонечко, білі хмарки, комфортну температура повітря, не вищу +24...+30 градусів", - прогнозує синоптик.
"Хоча й сьогодні понеділок - кажуть, важкий день - тому будемо вирівнювати баласт, гармонізувати настрій та робочий душевний стан планами та мріями на найближчий уїк-енд. Бо, нагадую, літніх вихідних залишилося раз-два-три. Буквально", - резюмувала Наталія.
Нагадаємо, нещодавно "сніговий" град під Одесою переполошив українців.
Раніше народний синоптик озвучив дуже цікавий прогноз погоди на осінь.