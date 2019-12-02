Україну почало замітати снігом: зима вступила в свої права (яскраві відео)

В Україні пішов сніг (фото: РБК-Україна)

2 грудня в Україну прийшла справжня зима

Україну 2 грудня початок замітати сніговими опадами. Таким чином зима почалася за календарем. Першими в снігу опинились Карпати, там випало близько 15 сантиметрів, потім опади пішли на Західній Україні і в кінці добралися і до столиці - Києва.

В Ужгороді сніговий покрив вкрив дерева й вулиці і перетворив місто на снігову казку.

В Ужгороді випав сніг (YouTube)

У Києві також в цей день пішов сніг, опади випали за прогнозом, який публікувала синоптик Наталка Діденко.

Сніг у Києві (Facebook/Наталка Діденко)

За словами Діденко, 3 грудня всім українцям варто пригготовиться до погіршення погодних умов. Мокрий сніг буде замітати вулиці українських міст.

"3 грудня в Україні очікується сніг та мокрий сніг, на дорогах ожеледь ... Найскладнішою передбачається ситуація найближчої вночі, опади можуть бути навіть сильними. Східна частина України вночі ще побуде поза цих процесів, однак під ранок і завтра вдень східні області також опиняться в зимової погоди: сніг, мокрий сніг, сніг і ожеледь", - попередила Діденко.