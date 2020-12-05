В Україну йдуть снігопади: синоптики назвали дату

Погода в Україні принесе снігопади вже наступного тижня. Синоптики змінили прогноз і назвали дату повернення в країну атмосферного фронту з сильними зимовими опадами.

Так, за прогнозом Українського гідрометцентру, снігом частину країни замете вже у вівторок, 8 грудня. Потім опади знову повернуться 10 числа.

Поки ж в країні продовжує панувати антициклон. Але 6 грудня на західній частині буде хмарно, в інших регіонах мінлива хмарність. А ось опади у цей день не передбачаються.

Температура буде від 0 до -3 градусів вдень і -5... -8 вночі (на Сході нічний мороз сильніше - від -7 до -10). Тепліше у неділю на Заході: вдень -1... +4, (на Закарпатті +9+11), вночі від 0 до +4. На Півдні удень -1... +4 градуси, а вночі від +1 до -4 морозу.

У Києві 6 грудня вдень 0... -2, вночі -5... -7 градусів, без опадів.

Погода в Україні 6 грудня (скрін: meteo.gov.ua)

7 грудня дія морозного антициклону посилиться, принісши сильний нічний мороз на Схід (-10... -14 градусів), вдень тут від 0 до -4 морозу. На Півночі і в Центрі вдень 0... -3 морозу, вночі від -6 до -11 градусів. На Півдні і Заході вдень -1... +2 градуси, вночі -1... -4 морозу (винятком стануть Закарпаття з +7+9 вдень і +2+4 вночі, Крим з +5+7, вдень -1... -3 морозу вночі).

У Києві в цей день -1... -3 градуси, вночі -8... -10 морозу, без опадів.

У вівторок, 8 грудня, частину Заходу, Вінницьку та Кіровоградську області накриє снігопадом, Південь і Чернівецьку області - мокрим снігом, а на Закарпатті - дощ. На інших територіях опади менш імовірні, а температура очікується така ж, як і днем раніше.

У Києві опади не передбачаються, вдень -1... -3, а вночі -8... -10 морозу.

Погода в Україні 7-8 грудня (скрін: meteo.gov.ua)

9 грудня буде без опадів, а температура підвищиться на 1-2 градуси, але день і ніч все ще будуть холодними.

У Києві ясна погода з -1... -3 вдень і -5... -7 вночі.

У четвер, 10 грудня, прийде послаблення холодів, але буде волого, а місцями - мокро. На Заході, у Вінницькій, Житомирській, Одеській областях дощ, місцями - мокрий сніг. Інші області без опадів, але похмуро.

Температура +1+5 на Заході і Півдні, вночі тут від +1 до -2 градусів (виняток: Закарпаття і Крим з +5+8, вдень +1+4 вночі). На Півночі і в Центрі вдень +1... -2, вночі -2... -6 морозу. На Сході і північному сході вдень +1... -2, вночі -4... -9 градусів.

У Києві 10 грудня вдень +1... -1, а вночі від -3 до -5, хмарно, але істотних опадів синоптики не обіцяють.

Погода в Україні 9-10 грудня (скрін: meteo.gov.ua)

Раніше синоптики писали також, що в Україні у найближчі дні встановляться сильні морози. Особливо холодно буде на Сході країни.

А ось астрофізики попередили про ще один удар для метеочутливих людей - магнітну бурю, яка розгуляється в середині грудня.