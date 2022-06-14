В Україну йдуть грози і похолодання: де погода зовсім зіпсується

У вівторок, 14 червня, грози прогнозуються в більшості областей України. Негода зі шквальним вітром охопить північ країни, центральні та східні області, а також зачепить частину півдня. Нічний дощ у західних областях вранці закінчиться, але там синоптики прогнозують похолодання.

Вночі в Україні очікується від + 11 +14 градусів на заході до +15 +17 градусів на сході та в центрі.

Вдень у центрі країни очікується від + 25 до +27 градусів, на сході та в південній частині від +28 до +31 градуса. У західних областях вдень очікується від +19 до +22 градусів.

У Києві 14 червня пройде гроза, очікується сильний вітер зі штормовими поривами. Вночі в столиці +16 +18 градусів, вдень +24 +26 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 14 червня

У середу в більшості областей України буде сухо, невеликі дощі пройдуть тільки на сході країни. Температура повітря почне опускатися вниз.

Вночі на заході від +7 до +11 градусів, в центрі, на півночі та сході від +11 до +15 градусів, на заході до +18 градусів.

Вдень у західній частині від + 19 до +22 градусів, у центрі, на півночі та сході від +23 до +27 градусів, у південній частині від +26 до + 28 градусів.

У Києві 15 червня буде сухо і сонячно, без опадів. Вночі в столиці + 13 +15 градусів, вдень повітря прогріється до +23 + 25 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 15 червня