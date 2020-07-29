В Україну йдуть дощі і похолодання: синоптик повідомила про "погодні гойдалки"

Погода в Україні зміниться з 30 липня. В нашу країну йде атмосферний фронт, який принесе з собою невелике похолодання. У південній частині України спека спаде з 34 градусів до +28. На Заході країни картина особливо не зміниться, там, як і раніше буде 25-28 градусів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Наталка Діденко.

"На Сході та Півдні у четвер спека ще триватиме, адже фронт йде здалеку, з північного заходу Європи, трохи закашлявся, спека у південній частині та в східних областях почне слабшати 31 липня - 1 серпня. В Центрі 30-го серпня ще також очікується висока температура повітря-до +29 +33 градусів, хіба у Вінницькій буде трохи нижче, +28 +29 градусів", - повідомила синоптик.

У четвер, 30 липня дощі можливі в західних частинах нашої країни.

"Короткочасні грозові дощі з можливими локальними шквалами, зливами і градом найбільш вірогідні 30-го липня в західних областях України, десь на Півночі, в Харківській області. А пізно ввечері в четвер прийдуть до центральної частини", - зазначила експерт.

За словами Діденко, на півдні, в Луганській і Донецькій областях завтра буде суха погода.

У Києві 29 і 30 липня очікуються опади.

"Столиця 30-го липня вже опиниться в тилу фронту, тому спека нарешті ослабне і протягом дня в четвер очікується +26 +28 градусів", - повідомила Діденко.

Як ми раніше писали, головний синоптик України дав прогноз на серпень.