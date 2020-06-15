В Україну йдуть дощі з грозами: в яких регіонах чекати опадів

В Україну йдуть дощі з грозами (фото: pixabay.com)

Синоптик розповіла про погоду на 16 червня

Погода в Україні суттєво зміниться з 16 червня. В нашу країну йдуть дощі з грозами. Вони пройдуть на більшій території нашої країни. Опадів не буде лише в Сумській, Харківській та Луганській областях. Про це на своїй сторінці в Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

"Вітер буде зі сходу, помірний, з поривами. Якщо гроза - є ймовірність локальних шквалу та граду! Температура повітря поки що приборкана, завтра вдень в Україні очікується +25+30 градусів, у східних областях +28+33 градуси", - написала синоптик.

У Києві, у вівторок 16 червня очікуються короткочасні дощі, вночі буде від +18 до +20 градусів. Вдень температура сягатиме +30 градусів тепла.

У другій половині тижня в Україну повернеться спека, температура підвищиться на 4 градуси.

"У другій половині поточного тижня температура повітря спробує знову повернути сильну спеку, підвищиться на 2-4 градуси. Однак, за попередніми прогнозами, з наступного тижня, з 22-го червня, повітря знову стане свіжим", - попередила синоптик.

Зазначимо, що синоптики попередили українців про різку зміну погоди. Так, експерти прогнозують град і штормовий вітер у західних та центральних областях країни.

Як ми раніше писали, експерт розповіла, чим краще харчуватися в жаркий період.

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Автор: Людмила Жукова