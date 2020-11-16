В Україну йдуть чотири грипа-мутанта: які штами будуть курсувати у цьому сезоні

В Україні крім пандемії коронавірусу починає вирувати грип. Медики стурбовані ситуацією в країні, оскільки поєднання двох вірусів може призвести до серйозних ускладнень і суттєво ускладнити діагностику захворювань.

Як відзначають фахівці, в цьому році в Україні будуть циркулювати чотири штами грипу, які раніше вже діагностували у пацієнтів. Однак у цьому році вони мутували в нові штами, що створює додаткову небезпеку для українців. Про це пише видання "Сьогодні".

У цьому сезоні в Україні будуть бушувати чотири штами грипу типу А і В:

Вірус, подібний A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019(H1N1) pdm09. В народі – "свинячий" грип, який викликав пандемію у 2009 році

Вірус, подібний A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2) – теж підтип свинячого грипу

Вірус, подібний B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage)

Вірус, подібний B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)

Чим відрізняються ці штами та типи

Грип типу А буває не тільки у людей, а ще у птахів і свиней. Через широту носіїв і його здатності змінюватися, вірус грипу типу А може бути різноманітним. Він може викликати епідемію на окремих територіях. Найпоширеніші – H1N1 та H3N2.

Грип типу В зустрічається тільки у людей. Він не поділяється на підтипи й у нього є конкретні вірусні лінії та штами.

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