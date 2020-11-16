В Україну йдуть чотири грипа-мутанта: які штами будуть курсувати у цьому сезоні

Фахівці розповіли, які штами грипу йдуть в Україну і чим вони відрізняються від попередніх
В Україні крім пандемії коронавірусу починає вирувати грип. Медики стурбовані ситуацією в країні, оскільки поєднання двох вірусів може призвести до серйозних ускладнень і суттєво ускладнити діагностику захворювань.
Як відзначають фахівці, в цьому році в Україні будуть циркулювати чотири штами грипу, які раніше вже діагностували у пацієнтів. Однак у цьому році вони мутували в нові штами, що створює додаткову небезпеку для українців. Про це пише видання "Сьогодні".
Грип типу А буває не тільки у людей, а ще у птахів і свиней. Через широту носіїв і його здатності змінюватися, вірус грипу типу А може бути різноманітним. Він може викликати епідемію на окремих територіях. Найпоширеніші – H1N1 та H3N2.
Грип типу В зустрічається тільки у людей. Він не поділяється на підтипи й у нього є конкретні вірусні лінії та штами.
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