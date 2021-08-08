В Україну йде затяжне похолодання: синоптики оновили прогноз

За даними синоптиків Українського гідрометцентру, в західних областях буде прохолодно протягом наступних п'яти днів. А у вівторок, 10-го числа, температура тут знизиться до +22 градусів. До четверга, 12-го серпня свіжіше стане і на півдні, +27+30 градусів.

В понеділок, 9 серпня, синоптики обіцяють грози на заході, в Донецькій і Харківській області.

У Луганській області буде спека, +32+34 градуси, в західних областях +24+28 (на Закарпатті +27+29), на решті території +28+31.

Скрін: Погода в Україні 9 серпня (meteo.gov.ua)

10 серпня опади очікуються майже по всій території країни, крім заходу. Температура знизиться в західних областях до + 22+26 (на Закарпатті +26+28) вдень і +11+16 вночі, на півночі +26+28, в центрі +27+30, а на півдні +29+33 градуси.

В середу, 11 серпня, температура істотно не зміниться, а грозові дощі пронесуться по заходу, сходу і частині півдня.

Скрін: Погода в Україні 10-11 серпня (meteo.gov.ua)

12 серпня знову прохолодно на заході, +23+26 (на Закарпатті до +28), на півночі і в центрі температура знизиться до +25+28 градусів, на півдні +27+29. Опади в цей день ймовірні на сході.

В п'ятницю, 13 серпня, температура буде такою ж помірною, але очікується ясна погода. Грози хіба що в Криму.

Скрін: Погода в Україні 12-13 серпня (meteo.gov.ua)