В Україну йде сезон холодних дощів: синоптики оновили прогноз погоди

Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні різко зміниться в середині серпня

Погода в Україні істотно зіпсується в середині серпня. Синоптики прогнозують "сезон холодних дощів", ​​які очікуються в більшості регіонів.

Синоптики Українського гідрометцентру прогнозують грозовий атмосферний фронт вже в середині наступного тижня, а в Gismeteo не надто обнадіяли прогнозом на найближчі півмісяця.

Що стосується наступних п'яти днів, то погода буде поступово змінюватися. Повітря стане свіжішим, а опадів - більше.

Завтра, 8 серпня, грозові дощі очікуються тільки в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях. Температура +27+31, на Півдні спека +31+35.

У неділю, 9 серпня, грозові опади вже по усім західним областям. На решті території мінлива хмарність і сухо. Температура трохи знизиться всюди. На Півдні до +29+31 градуси, інші області +25+29.

У Києві на вихідних опади малоймовірні. Температура +26+29 градусів.

Погода в Україні 8 і 9 серпня (фото: meteo.gov.ua)

Понеділок, 10 серпня, позначиться атмосферним фронтом, який грозами зачепить Захід і Північ (Київ - включно). Температура сильно не зміниться. Схожа синоптична ситуація буде й у вівторок, 11 серпня.

А ось в середу, 12 серпня, грози з дощами накриють вже всю країну. Сильно похолодає в західних і північних областях (+22+25). На інших територіях +26+31.

Погода в Україні 10-12 серпня (фото: meteo.gov.ua)

Синоптики Gismeteo в прогнозі на два тижні вказують - проливні дощі і ще більш істотне похолодання прийде вже до 18-20 серпня. Втім, Схід і Південь будуть і далі залишатися в зоні високої температури з малою кількістю опадів.

Нижче прогноз погоди на два тижні для Києва, Львова, Одеси, Харкова, Запоріжжя.

Погода в Україні на 2 тижні (скрін: gismeteo.ua)

Раніше синоптик Наталка Діденко розповіла українцям про погоду на вихідні.