Синоптик розповіла українцям про погоду на вихідні: де буде благодать

Погода в Україні на вихідні (фото: РБК-Україна)

Синоптик розповіла, якими будуть вихідні 8 і 9 серпня

Погода в Україні і Києві на вихідні обіцяє бути по-літньому спекотною і без опадів. Температура повітря вдень очікується від +26 до +33 градусів, вночі стовпчики термометра покажуть +15 до +22 градусів тепла. Про це написала на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

"Вихідні в Україні будуть хорошими. Сонце, білі хмари, прекрасні нічні +15 +22 градуси і справжні літні денні +26 +33 градуси", - зазначила синоптик.

За словами Діденко, в суботу, 8 серпня дощі ймовірні лише близько Карпат, в інших регіонах буде сухо. В неділю опади ймовірні на Півночі і Заході країни.

"У неділю місцями з грозами на Півночі і Заході. На Півдні, Сході та в Центрі - суха погода. Наступного тижня дощів стане більше, спеки менше", - попередила синоптик.

У Києві 8-9 серпня очікується невелике зниження температури повітря до +26 +28 градусів.

"Субота - суха і звичайно, в неділю є шанс дощу з грозою. Відчутне зниження температури повітря у Києві передбачається 12-13 серпня", - попередила експерт.

Як ми раніше повідомляли, синоптик розповів українцям, якою буде погода серпні.

Також ми писали, що за прогнозом Укргідрометцентру, у серпні 2020 року середня місячна температура очікується в межах 19-24 градусів тепла, що на 1-2 градуси вище середніх багаторічних значень.