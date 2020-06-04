В Україну йде справжнє літо: синоптик назвала дату

Погода в Україні на святкові вихідні порадує жителів країни. До нас йде справжнє літо з гарячими температурами і яскравим сонцем. Температура повітря на Трійцю, 7 червня, буде досягати +30 градусів у деяких регіонах. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталка Діденко.

"Вже з 6 червня тепло буде розкручуватися і далі нас чекають жаркі дні. На Трійцю в Україні очікується від +23 + 28 градусів, на півдні та сході місцями до +30 градусів!" - написала синоптик.

Діденко також повідомила, яку погоду чекати українцям перед вихідними, а саме в останній робочий день, 5 червня.

"Вже завтра температура повітря в Україні досягне +20 +24 градуси, в центральних областях і на півдні місцями до +26 градусів. У Сумській та Харківській буде трохи свіжіше, +17 +22 градуси. Вітер буде віяти з південно-заходу", - зазначила експерт.

5 червня дощі з грозами найбільш вірогідні у північних областях України, у Центрі, місцями на Заході та в Харківській області. У столиці в цей день плануються опади. Пройдуть дощі, місцями з грозами.

"У Києві п'ятниця буде з дощем і грозою. Вітер південно-західний, поривчастий. Найближчої ночі вже +10 +12 градусів, завтра вдень потеплішає до +22 +24 градусів", - попередила Діденко.

Як ми раніше писали, головний синоптик України розповів, як зміниться клімат.