Коли українці зможуть зняти маски? Головний санітарний лікар дав відповідь

За словами Кузіна, позбутися масок Україна зможе тільки у двох випадках: коли вся країна досягне адекватних рівнів вакцинації або, коли весь світ зможе попрощатися з коронавірусом.

Головний санітарний лікар зазначив, що найближчим часом маски не варто знімати навіть тим, хто вже вакцинований від коронавірусу.

"Думаю, всі вже звикли до масок. Насправді я б не радив їх знімати. Чому? Попри на вже проведену вакцинацію, на те, що частина людей, які перехворіли, навіть на тлі поліпшення епідемічних показників міжнародні організації, ВООЗ, CDC вводять додаткову норму навіть для вакцинованих людей продовжувати носити маски, особливо, коли ми знаходимося в замкнутому просторі або якщо у нас недостатній рівень вентиляції й ми не можемо гарантувати, що люди не заразяться", - сказав Кузін.

Він додав, що в приміщеннях маски залишаться обов'язковим атрибутом ще надовго.

"Для закритих приміщень швидше за все маски залишаться ще на довгий час, поки ми не досягнемо адекватних рівнів вакцинації або поки весь світ не попрощається з коронавірусною хворобою", - пояснив головний санітарний лікар.

На колективний імунітет розраховувати в Україні поки ще рано, оскільки кількість провакцинованих і перехворілих в країні не така велика.

"Я б не сподівався на колективний імунітет занадто сильно. Кількість українців, які перехворіли, не сильно велика. Проста математика показує, що це близько 2,5 млн осіб. Ми маємо попередні дослідження з визначення тих, хто перехворів. Попередні цифри говорять, що принаймні 32% перехворіло. Тобто, якщо 32% вже мають імунітет, плюс, якщо ми зробимо 10 млн щеплень, і, враховуючи темпи вакцинації, в осінній період ми вийдемо на 50-60% імунітету. Але це недостатній показник, щоб не фіксували осіннього підйому захворювання", - пояснив Кузін.