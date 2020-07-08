Українці розкритикували відомий курорт: вода тепла, але дуже брудна

Українці розкритикували море на курорті Коблево
На курорті Коблево вже щосили стартував туристичний сезон. Людей на пляжі достатньо, але от вода в морі залишає бажати кращого. Вона тепла, але чистою її не назвеш.
Місцевий блогер опублікував відео з місця морського відпочинку і дав свої поради на каналі "Ispoved odnogo iz" на YouTube.
"Вода тепла, гарна, але брудна", - розповів він про морську воду в Коблево.
Автор відео стверджує, що тут завжди така вода, через те, що багато людей і зараз море знаходиться в цвітінні, що дуже характерно для цього сезону.
Відпочинок в Коблево (відео: YouTube)
Українці подивилися ролик блогера і зробили свої зауваження і висловилися, що думають з цього приводу.
Як ми раніше писали, в Одесі цвітіння моря досягло апогею.