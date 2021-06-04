Українці отримають "платіжки" з новим податком: що потрібно знати

Відзначається, що, якщо ж платіж буде затриманий на тридцять днів, буде нараховано штраф у розмірі 10% від суми в квитанції. Якщо ж затримка податкового платежу перевищить тридцять днів, штраф збільшиться в два рази.

Кого стосується податок на нерухомість

Податок на нерухомість стосується тільки тих власників квартир, у кого площа житла перевищує 60 квадратних метрів. Якщо у вас приватний будинок площею понад 120 квадратних метрів - вам теж потрібно платити цей податок.

Відзначимо, що оплата йде тільки за площу приміщення більше норми. Розмір податку залежить від регіону.

Як нараховується податок

У 2021 році податок на нерухоме майно нараховується фізичним особам - власникам об'єктів нерухомості (будинків, квартир тощо) за 2020 рік, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2020 року - 4 723,00 гривень.

Сплачують податок власники житлової та / або нежитлової нерухомості. При неповнолітніх дітей-власників нерухомості податок платять батьки / опікуни.

Якщо ви не отримали повідомлення-рішення через невідповідність податкової адреси з фактичним місцем проживання, слід негайно звернутися до податкового органу за місцем реєстрації для сплати належної суми податку.