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Українці отримають додаткові платіжки за житло: за що доведеться заплатити

Автор: Анна Шиканова

Жителям України доведеться у 2021 році сплатити ще один податок – на житло. Квитанції на оплату цього податку повинні будуть відправити до 1 липня і з моменту отримання буде всього 60 днів на оплату.

Про це йдеться в документі Податкового кодексу України.

Податок на нерухомість буде виставлений за 2020 рік і заплатити його потрібно буде один раз.

Кому доведеться заплатити

Податок на житло потрібно буде сплатити тим, у кого квартира понад 60 квадратних метрів і будинок, площею понад 120 квадратних метрів. Тим, у кого житло меншого розміру - податок платити не потрібно.

Скільки доведеться заплатити

У кожному регіоні ставку може встановлювати місцева влада, але за законом вона не повинна перевищувати певні норми в розмірі 1,5% від мінімальної зарплати.

У 2020 році така ставка склала 62,5 гривні. У 2021 році сума буде більше – 70,8 гривні.

Квитанції власникам нерухомості повинні прийти до 1 липня 2021 року й оплатити її потрібно протягом 60 днів після отримання.

Які передбачені штрафи

За прострочення оплати податку на нерухомість передбачений штраф у розмірі 10% від суми боргу за прострочення до 30 днів. Якщо прострочення складе понад 30 днів, то 20% від суми податку.

Хто звільнений від оплати податку на нерухомість

  • Багатодітні сім'ї
  • Діти-сироти
  • Діти-інваліди
  • Дитячий садок
  • Школа
  • Релігійні організації
  • Учасники ООС та їх сім'ї
  • Громадські організації інвалідів

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто може позбутися субсидій після 1 травня 2021 року.

А також розповідали про те, скільки разів ще у 2021 році будуть підвищувати пенсії українцям.

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