Українці в Польщі потрапили в жахливі умови обсервації: без їжі і з хворими на коронавірус

Українців у Польщі кинули на обсервації в жахливих умовах (Колаж РБК-Україна)

Група українських заробітчан опинилася на обсервації в одному будинку з хворими людьми

Групу українців кинули напризволяще у польському місті Халков. 18 осіб, які приїхали на роботу в Силезьке воєводство, опинилися в страшних умовах.

Українців привіз в Халков посередник, він доставив їх у місце проходження обсервації. Але виявилося, що там знаходяться люди з підтвердженим діагнозом COVID-19. Про це заробітчани розповіли журналістам TVN24.

Через кілька днів обсервації під одним дахом з хворими, українців доставили в будинок в Халкові. Однак невідомо, чи всі заробітчани змогли вибратися з жахливих умов.

Відомо, що з 18 осіб більш ніж половина почали почувати себе погано буквально через кілька днів. До них завітали волонтери, медики та представники місцевої влади. Після огляду їх знову повернули на місце обсервації та сказали, що госпіталізація їм не потрібна. Українці впевнені, що всі вони заразилися.

Зв'язатися з посередником, який привіз українців у Польщі, виявилося неможливо. В перші дні він приїжджав до своїх підопічних і привіз їм п'ять буханок хліба, макарони, крупи та соду – для полоскання горла. А після – кинув напризволяще.

Місцеві жителі навіть не знали, що поруч з ними знаходиться місце обсервації українських заробітчан.

"Шкода людей. Це бездушно. Наші земляки також виїжджали на роботу за кордон, до них слід поставитися по-людськи", - кажуть мешканці Халкова.

Українців вже взяли під опіку місцеві організації волонтерів, а місцева влада звернулася до поліції та прикордонної служби, щоб з'ясувати законність діяльності посередника, який кинув підопічних напризволяще.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Естонії спалахнув скандал через українських заробітчан.