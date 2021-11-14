Українці першими підкорили недосяжну 7-кілометрову вершину в Гімалаях: до наших здалося сім експедицій

Імена українських спортсменів-героїв, які показали всьому світу, що таке сила духу: Микита Балабанов, В'ячеслав Полежайко, Михайло Фомін.

Альпіністи присвятили два роки серйозній підготовці до походу, розвідці району, а в 2019-му здійснили спробу сходження.

Надскладна експедиція тривала півтори місяці, вартувала грошей і чимало нервів. Але результат вразив увесь світ - українці не здалися, і непокірна скеля підкорилася.

Фото: Українці першими підкорили недосяжну 7-кілометрову вершину в Гімалаях (facebook.com/MCFUkraine)

Сім експедицій здалося і спробу не повторило

До наших на вершину Аннапурна III висотою 7555 метрів, що знаходиться в ущелині Seti Kola у Непальських Гімалаях, робили спроби сходження сім світових експедицій.

Двом з них вдалося долізти до 6500 - британцям у 1981 році і австрійцям у 2016-му. В австрійській експедиції брав участь зірка альпінізму Девід Лама, який три роки потому загинув у Канаді під час сходження лавини.

Фото: Вершину в Гімалаях підкорилася українцям (facebook.com/MCFUkraine)

Чому Аннапурна III така складна

Під час проходження маршруту альпіністам доводиться долати різноманітні форми складного рельєфу, водоспадний лід, глибокий сніг, мікс зі скель, льоду та снігу, льодопади.

Спортсменам доводиться долати майже три кілометри вертикальної скелі - точніше 2800 метрів. А погодні умови дуже складно прогнозувати.

Фото: Аннапурну III першими підкорили українські спортсмени (facebook.com/MCFUkraine)