Українці першими підкорили недосяжну 7-кілометрову вершину в Гімалаях: до наших здалося сім експедицій

Команда українських альпіністів першою у світі підкорила недосяжну вершину Гімалаїв - Аннапурну III, яка раніше не піддалася семи світовим командам.
Про це з радістю повідомили в Facebook Федерації альпінізму та скелелазіння України.
Імена українських спортсменів-героїв, які показали всьому світу, що таке сила духу: Микита Балабанов, В'ячеслав Полежайко, Михайло Фомін.
Альпіністи присвятили два роки серйозній підготовці до походу, розвідці району, а в 2019-му здійснили спробу сходження.
Надскладна експедиція тривала півтори місяці, вартувала грошей і чимало нервів. Але результат вразив увесь світ - українці не здалися, і непокірна скеля підкорилася.
Фото: Українці першими підкорили недосяжну 7-кілометрову вершину в Гімалаях (facebook.com/MCFUkraine)
До наших на вершину Аннапурна III висотою 7555 метрів, що знаходиться в ущелині Seti Kola у Непальських Гімалаях, робили спроби сходження сім світових експедицій.
Двом з них вдалося долізти до 6500 - британцям у 1981 році і австрійцям у 2016-му. В австрійській експедиції брав участь зірка альпінізму Девід Лама, який три роки потому загинув у Канаді під час сходження лавини.
Фото: Вершину в Гімалаях підкорилася українцям (facebook.com/MCFUkraine)
Під час проходження маршруту альпіністам доводиться долати різноманітні форми складного рельєфу, водоспадний лід, глибокий сніг, мікс зі скель, льоду та снігу, льодопади.
Спортсменам доводиться долати майже три кілометри вертикальної скелі - точніше 2800 метрів. А погодні умови дуже складно прогнозувати.
Фото: Аннапурну III першими підкорили українські спортсмени (facebook.com/MCFUkraine)
Раніше ми писали, що на вершині Говерли знайшли записки, залишені в 1970-х дітьми з секретного воєнного містечка.