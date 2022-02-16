Українці "обірвали" телефон посольства Росії в Києві через оголошення в ефірі Reuters: що сталося

Українці сьогодні атакували телефонними дзвінками посольство Росії в Києві - а все через незвичайне оголошення про продаж гаража, яке на дроні потрапило в кадр під час трансляції агентства Reuters на Майдані Незалежності.

Шматок картону з текстом оголошення і вказаним телефонним номером був прикріплений до літального апарату, що ширяв небом коло Стели Незалежності, потрапивши в прямий ефір .

Хто запустив таку рекламу з пропозицією "продати гараж на Соломі"(Солом'янському районі столиці) - невідомо. Жартівники записали в оголошенні номер "0442440963", тобто телефон російського посольства.

Сама трансляція Reuters велася на YouTube-каналі агентства, і називалася "Наживо: Вид на київський Майдан на фоні російсько-української кризи".

Після інциденту показ був зупинений, і тепер запис недоступний, проте кадри вже розлетілися мережею.

Дрон літав на Майдані з оголошенням про продаж гаража і телефоном посольства РФ (фото: скріншот з відео)

Незабаром після показу кадрів з літаючим оголошенням працівникам дипвідомства РФ (розташоване в тому ж Солом'янському районі) довелося спілкуватися з бажаючими придбати гараж. Таких, судячи з усього, виявилося чимало.

Так, в Telegram-каналі "Регіоналіті" виклали запис розмови одного з громадян, який дзвонив за номером з метою покупки гаража.

На аудіозапису чутно, що на іншій стороні дроту голос звучить явно вельми роздратовано. Ось як відбувалося спілкування:

"- Добрий день!

- Добрий

- Я цікавлюся з приводу продажу гаража у Солом'янському районі...

- Та я ще раз вам кажу - ви помилилися номером! Який гараж!? Перевірте номер! Всього доброго (поклав трубку)

- Вибачте" (кінець розмови)

Відео: "переговори" про продаж гаража з посольством РФ у Києві

Реакція Reuters на показ "креативного оголошення"

Після цього представник провідного світового новинного агентства Reuters зазначив, що їх камера була встановлена на балконі готелю "Україна", вона працює в автоматичному режимі без оператора, і просто вела зйомку того, що відбувалося на плавній площі української столиці.

Відповідно, вони не можуть відповідати за те, що потрапляє в кадр під час трансляції.

Не перший інцидент з трансляції

Потрібно зауважити, що раніше сьогодні продюсеру "TV Reuters" в Україні Сергію Каразію в Facebook доводилося коментувати інший інцидент, коли під час показу прямого ефіру в центрі Києва раптом зазвучав гімн СРСР.

"Якщо в кадрі трапиться ДТП то це не наша провина. Так само як ми не можемо контролювати звуки великого міста. Не виключаю що на одному з сусідніх балконів хтось міг включити і гімн Росії. Там багато іноземців. Можуть бути різні. Днями чув як хтось голосно крутив Вєрку Сердючку. Ну от такі в людей смаки", - написав він.

Відео: на трансляції Reuters з центру Києва раптово пролунав гімн СРСР