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Українці налякані можливими повенями: почали викопувати картоплю

STYLERЖиття    25.06.2020 - 13:52
Українці налякані можливими повенями: почали викопувати картоплю
Люди турбуються про врожай і налякані повінню (колаж РБК-Україна)

Жителі Могилів-Подільського налякані можливим повінню і рятують врожай

У Вінницькій області місцеві жителі не на жарт стурбовані можливою повінню, так як вода підходить все ближче до регіону. Місцеві жителі вже практично знаходяться "на валізах", щоб у будь-який момент небезпеки врятувати цінні речі і евакуюватися.

Як повідомляє "33 канал", люди ніч не спали і зі страхом чекали прибуття великої води.

"У квартирі брата тільки зробили ремонт і купили нові меблі .Вивезли по максимуму все. Що об'ємне, то підняли на максимальну висоту. Кот взагалі виліз на телевізор і там сидить, як передчуває щось. Відомо, що вода протримається на такому рівні 72 години. Це якщо дощу не буде. Зараз краще перестрахуватися, ніж потім підраховувати збитки, - розповів житель Могилів-Подільського Олександр Склярук.

Українці налякані можливими повенями: почали викопувати картоплюВода підходить на Вінниччину (фото: 33kanal.com)

Голова Могилів-Подільської райради Володимир Сирант відвідав з інспекцією ряд сіл в регіоні.

"Вчора ввечері рівень води був близько шести метрів. Приїжджав голова ОДА, заступники, працівники ДСНС. Але чомусь не повідомили мені про це, а особливо - голів, тому що це перші люди, з ким зараз потрібно співпрацювати і спілкуватися. Що в районі на березі Дністра люди не живуть? Дехто почав викопувати картоплю, на допомогу підключаються сусіди. Люди напоготові, ми сподіваємося, що ситуація не погіршиться. Але в той же час ми навчені досвідом 2008 року", - повідомив Сирант.

Зазначимо, що ДСНС повідомляє, що рівень води в річці Дністер у Вінницькій області впав на 10 сантиметрів. Це вселяє надію, але все одно не дозволяє розслабитися місцевим жителям.

Як ми раніше писали, погода в західних регіонах України буде залишатися дощовою щонайменше до 29 червня.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України повінь
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