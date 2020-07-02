Українці не можуть повернути гроші за скасовані рейси: що можна зробити

Тисячі українців опинилися в заручниках карантину й у багатьох просто "згоріли" квитки на літаки. Деякі рейси скасували, а затримки з виплатами розтягнулися на місяці. Фахівці пояснили, в яких випадках авіакомпанії зобов'язані повернути гроші, а в яких – цього не відбудеться.

Як розповів мандрівник Максим Беспалов, у нього 20 невикористаних авіаквитків.

"Півтори тисячі євро точно десь зависли. Я не знаю, коли отримаю їх знову", - розповів він у коментарі для програми "Сніданок 1+1".

Як пояснює управляє партнер юридичної фірми Михайло Ілляшев, скасовані рейси у зв'язку з карантином – це форс-мажор. Така ситуація підпадає під повернення грошей в повному обсязі.

"Але пасажир не зобов'язаний погоджуватися на будь-які умови. Він має право отримати гроші назад", - пояснює юрист.

За українськими законами, процес повернення грошей може зайняти від трьох до шести місяців. Максим Беспалов чекає повернення коштів від іноземного лоукостера вже пів року.

"Авіакомпанії дуже погано йдуть на контакт. Через агрегатори стало неможливо взагалі щось повернути. Просто мовчать, не відповідають ні на що і гроші там, десь зникли", - додав Беспалов.

Посередники з продажу квитків (агрегатори) – отримують щодня тисячі дзвінків і листів від клієнтів.

"Ми фіксуємо рекордну кількість звернень клієнтів у зв'язку з карантинними обмеженнями. Зараз кошти вже отримали десятки тисяч наших клієнтів, це понад 60 мільйонів гривень. Решта звернень ми опрацюємо в межах липня", - розповів директор компанії з продажу авіаквитків Андрій Інгульський.

Юристи дали для туристів кілька ефективних рад.

Звернутися до свого банку з проханням зажадати від авіакомпанії повернення суми за невиконаний рейс.

Крайня міра – піти в суд.

Однак у туристів з'явилася нова проблема. Після відновлення польотів українці почали купувати квитки в інші країни, але полетіти не змогли, оскільки є заборона на відвідування країни.

"Ми придбали квитки шостого червня. Тоді ніяких заборон і деталей про те, що можуть не пустити від перевізника не було. Тепер з'ясовується, що виліт тільки для певної категорії пасажирів", - розповів інший мандрівник.

В ЄС зараз дозволено в'їзд лише дипломатам, тим, хто має право на проживання, їде на роботу або лікування. Туристам поки в Європу не можна.

"Якщо ви будете купувати квиток, то вам треба все зважити. Якщо рейс відбудеться, а ви не потрапите в країну, і не зможете вилетіти, то це буде ваша проблема", - пояснив Ілляшев і додав, що така ситуація не підпадає під поняття форс-мажору і гроші не повернуть.

Як розв'язати проблему з поверненням квитків за скасовані рейси

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як убезпечити себе під час планування поїздки та покупки авіаквитків.