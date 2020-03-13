Українці можуть залишитися без важливих ліків: названа причина

Пандемія коронавірусу у світі стала причиною того, що найбільший постачальники незапатентованих ліків обмежили експорт 26 інгредієнтів і виготовлених з них ліків. До заборонених препаратів, в тому числі, відноситься парацетамол - один з найбільш широко використовуваних знеболюючих препаратів у світі.

Як пишуть західні ЗМІ, це відбувається через те, що багато виробників компонентів ліків в Китаї залишаються закритими або сильно скорочують виробництво.

У той же час, відзначають видання, індійські постачальники лікарських препаратів при виробництві покладаються на китайські інгредієнти майже в 70% випадків. І галузеві експерти попереджають, що Індія може зіткнутися з нестачею лікарських компонентів, якщо масові спалахи коронавірусу COVID-19 продовжаться.

До слова, для України така ситуація може стати дуже великою проблемою, адже 40% від українського ринку становлять ліки саме індійського виробництва. Тільки в 2018-2019 роках наша країна закуповувала індійських ліків на 100 млн доларів. І втрата такого великого пласта імпорту може призвести до суттєвої нестачі ліків в українських аптеках.

Нагадаємо, що Уляна Супрун днями розповіла про дії при карантині і порадила українцям запасатися водою і ліками.