Українців чекає повний парад планет: це явище ми побачимо востаннє

Повний парад планет почнеться 4 липня 2020. Це явище справді унікальне, адже всі люди, що живуть на Землі зараз, більше не зможуть стати свідками того, як всі 8 планет Сонячної системи і навіть планета-карлик Плутон вишикуються в один ряд.

На жаль, подивитися на парад планет в повному масштабі можна лише віддалившись від Сонячної системи, що неможливо, але деякі планети ми все ж побачимо, пише Хайтек.

Цікаво, що в 1982 році багато українців вже стали свідками повного параду планет. А от наступного разу воно відбудеться лише у 2161-му, а потім у 2492 роках.

А ось подібне явище з участю трьох планет буває близько двох разів на рік, чотири планети шикуються в ряд раз на рік, п'ять - один раз в 19 років. А ось Великий парад з 8 планетами, а іноді і з Плутоном, трапляється в середньому раз в 170 років.

Зазначимо, що парад планет не має чіткого часу, як затемнення або повня. Він розпочнеться 4 липня і триватиме близько двох тижнів.

З цього дня у нічному небі можна буде побачити Марс, Юпітер і Сатурн, вранці - Венеру, а ось Уран і Нептун занадто далеко, тому їх не видно неозброєним оком, а спостерігати за Меркурієм не вийде через Сонце.

А от якби людина могла віддалитися від Сонячної системи на кілька мільярдів кілометрів, можна було б побачити, як планети утворили одну лінію.

Раніше ми писали, що карти Таро обіцяють нам сюрпризи і круті зміни у липні 2020.