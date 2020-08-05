Українців чекає новий податок на нерухомість: за що будемо платити

Українці повинні сплачувати податок на нерухомість на кожен рік. Для цього немає різниці, чи ви є резидентом, чи ні. Зазначимо, що цей податок стосується тільки власників житла. Про це пише "Сьогодні".

Але є винятки, при яких податок можна не платити

нерухомість, яка знаходиться у власності органів державної влади та місцевого самоврядування;

об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені Законом, в тому числі їх частини;

житлова нерухомість, непридатна для проживання, у тому числі у зв'язку з аварійним станом, визнана такою відповідно до рішення місцевої ради;

об'єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб'єктами господарювання малого і середнього бізнесу, що здійснюють свою діяльність у тимчасових спорудах для підприємницької діяльності та/або у малих архітектурних формах та на ринках;

будівлі та споруди промисловості, сільськогосподарських товаровиробників;

об'єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім'ям, у яких виховується п'ять і більше дітей

Зазначимо, що є категорія нерухомості, яка обов'язково обкладається податком.

квартир, площа яких перевищує 60 кв. м;

житлових будинків площею понад 120 кв. м;

інших різних типів об'єктів житлової нерухомості, у тому числі їх часток, площею понад 180 кв. м.

Скільки будемо платити

Ставка податку встановлюється місцевими радами і не може бути більше 1,5 % розміру мінімальної заробітної плати, яка була встановлена на 1 січня звітного року, за 1 кв. м. нерухомого майна, що підлягає оподаткуванню.

"Тобто, з початку 2020 року розмір мінімальної зарплати становить 4723 грн, значить максимальний розмір податкової ставки на нерухомість не може перевищувати 70,8 грн за 1 кв. м", — розповів виданню адвокат.

Чим більше площа нерухомості - тим більше буде податок.

Як ми раніше повідомляли, податок на житло в Україні має розраховуватися за новими критеріями.