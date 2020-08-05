Українців чекає новий податок на нерухомість: за що будемо платити

Українці повинні сплачувати податок на нерухомість на кожен рік. Для цього немає різниці, чи ви є резидентом, чи ні. Зазначимо, що цей податок стосується тільки власників житла. Про це пише "Сьогодні".
Але є винятки, при яких податок можна не платити
- нерухомість, яка знаходиться у власності органів державної влади та місцевого самоврядування;
- об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені Законом, в тому числі їх частини;
- житлова нерухомість, непридатна для проживання, у тому числі у зв'язку з аварійним станом, визнана такою відповідно до рішення місцевої ради;
- об'єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб'єктами господарювання малого і середнього бізнесу, що здійснюють свою діяльність у тимчасових спорудах для підприємницької діяльності та/або у малих архітектурних формах та на ринках;
- будівлі та споруди промисловості, сільськогосподарських товаровиробників;
- об'єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім'ям, у яких виховується п'ять і більше дітей
Зазначимо, що є категорія нерухомості, яка обов'язково обкладається податком.
- квартир, площа яких перевищує 60 кв. м;
- житлових будинків площею понад 120 кв. м;
- інших різних типів об'єктів житлової нерухомості, у тому числі їх часток, площею понад 180 кв. м.
Скільки будемо платити
Ставка податку встановлюється місцевими радами і не може бути більше 1,5 % розміру мінімальної заробітної плати, яка була встановлена на 1 січня звітного року, за 1 кв. м. нерухомого майна, що підлягає оподаткуванню.
"Тобто, з початку 2020 року розмір мінімальної зарплати становить 4723 грн, значить максимальний розмір податкової ставки на нерухомість не може перевищувати 70,8 грн за 1 кв. м", — розповів виданню адвокат.
Чим більше площа нерухомості - тим більше буде податок.
Як ми раніше повідомляли, податок на житло в Україні має розраховуватися за новими критеріями.