Українців чекає новий податок на машини: кого він торкнеться

Незабаром в Україні власники авто будуть обкладатися новим податком. Депутати від партії "Слуга народу" зареєстрували новий законопроект №3704, згідно з яким кількість податків буде збільшено. Парламентарі хочуть, щоб кожен водій дорого авто платив за машину 25 тисяч гривень на рік. Раніше це стосувалося тільки власників елітних машин.

Відзначимо, що в цей момент цей податок платять машини, які молодше п'яти років їх ціна більше, ніж 375 мінімальних зарплат, тобто понад 1,7 мільярда гривень.

Якщо новий законопроект підтримають і він вступить в силу, то він торкнеться:

Автомобілів, вік яких до 8 років.

Вартість автомобіля до 200 мінімалок.

Якщо закон набуде чинності, цей податок змушені будуть платити більша частина українських водіїв. Про це пише "Обозреватель".

Якщо ж не заплатити протягом 60 днів, сума податку буде зростати. Якщо заплатити в перші 90 днів – плюс 10% до штрафу, після 90 днів – 20%. Крім того, автомобіль або інше майно можуть заарештувати.

Зазначимо, що податкова може вилучити автомобіль у її власника, якщо він відмовляється платити. Під час несплати податку автомобіль продати або подарувати неможливо.

Як ми раніше писали, в Україні з'явився новий податок на продаж автомобілів. З 23 травня 2020 року набули чинності зміни до Податкового кодексу України, які передбачають збільшення податку при продажу автомобілів.