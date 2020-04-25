Українців сколихнув землетрус: де тремтіла земля сильніше

На сході Румунії стався землетрус магнітудою 5,0. Про це 25 квітня стало відомо за повідомленнями румунського Національного інституту досліджень розвитку фізики Землі.

Зона Вранча є сейсмоактивною зоною, що розташована на ділянці стикування Південних (Румунія) та Східних (українських) Карпат. Максимальна магнітуда землетрусів у цій сейсмоактивній зоні періодично досягає 8,3.

За даними експертів, осередок стихії залягав на глибині 23 кілометри. Сейсмічна активність у 1:04 відчувалася в Румунії та Молдові. При цьому Одесу "потрясло" 10-15 секунд.

Найбільше коливання торкнулися півдня регіону (Буджак). Поштовхи відчувалися, в основному, в багатоповерхових будинках. Інформації про жертви і руйнування не надходило.

До речі, самими небезпечними ділянками нашої країни вважається район Карпатських гір і захід Одеської області. Також сейсмічна активність була помічена і в Передкарпатті. А от центральна та східна частина України менш схильні до землетрусів.

Саме сильний землетрус стався 15 жовтня 1834 року. Тоді інтенсивність зупинилася на позначці в 7 балів. Поштовхи охопили більшу частину території України - від Сваляви до Рахова.

Нагадаємо, в Україні на Великдень відбулися відразу два землетруси. Підземні поштовхи були зафіксовані 19 квітня на Закарпатті. Епіцентр сили знаходився на глибині п'яти кілометрів під землею. Незважаючи на те, що поштовхи були не дуже потужними, місцеві жителі їх відчули.