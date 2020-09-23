Українців лякають аварією на Рівненській АЕС: але це фейк

На Рівненській АЕС все спокійно (колаж РБК-Україна)

У мережі поширили ще один фейк, спрямований на те, щоб змусити українців панікувати

У мережі повідомили, що на Рівненській АЕС стався викид радіоактивних речовин. Таку інформацію поширюють різні Telegram-канали.

"Через викид на 3-му енергоблоці АЕС у місті Вараш введений режим надзвичайної ситуації і проводиться добровільна евакуація жителів 30-кілометрової зони навколо. Хмара з радіоактивними опадами (може складати до 10% від викидів при аварії на Чорнобильській АЕС) і поширюється переважно в північному і північно-західному напрямках", - пише "Україна Онлайн".

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Це фейк!

Насправді сьогодні відбулося несанкціоноване втручання в роботу офіційного вебсайту міської ради Вараша, в результаті чого на сайті була розміщена недостовірна інформація.

"Про подію повідомлено правоохоронні органи, які зараз встановлюють всі обставини", - повідомила місцева влада в Facebook.

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На хакерську атаку відреагували і в місцевій поліції.

"Колеги, останню публікацію на нашому офіційному сайті про введення режиму надзвичайного стану у Вараші вважати такою, що не відповідає дійсності. Над розв'язанням проблеми вже працюють", - заявила в. о. відділу комунікації обласного управління Національної поліції Марія Юстицька.

На Рівненській АЕС також запевняють: ніяких проблем в роботі станції немає.

"У зв'язку з поширенням в Інтернеті дезінформації щодо нештатної ситуації на Рівненській АЕС і евакуації жителів міста-супутника, повідомляємо, що станом на 12:30 енергоблоки №1, 2, 3 РАЕС працюють в штатному режимі і енергоблок №4 з 6 вересня знаходиться на середньому планово-попереджувальному ремонті. Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався та знаходиться у межах діючих норм. Тому просимо людей не поширювати неправдиву інформацію і довіряти перевіреним джерелам! Вся достовірна інформація про роботу енергоблоків РАЕС публікується на нашому офіційному сайті та її сторінках в соцмережах", - відзначили в пресслужбі РАЕС.

Зазначимо, що 23 вересня українцям "підсунули" ще один фейк про те, що нібито на Олешківському полігоні під Херсоном загинуло вісім американських офіцерів.

Хто і навіщо розповсюджує фейки і здійснює хакерські атаки на державні ресурси саме після початку міжнародних військових навчань "Спільні зусилля 2020" - залишається тільки здогадуватися.