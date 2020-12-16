Українців закликали вакцинуватися від важкої інфекції

Українців закликали вакцинуватися від небезпечної інфекції (фото: РБК-Україна)

В Україні реєструють випадки небезпечної хвороби, яка може призвести до смерті без вчасно наданої медичної допомоги. І хоча від неї є вакцина, багато хто ігнорує показання лікарів. Мова йде про правець, на який 2020 році відповідно до офіційної статистики захворіло 12 осіб.

У пресслужбі Центру громадського здоров'я України нагадали про необхідність своєчасної вакцинації від правця.

Так, останній випадок правця було діагностовано 21 листопада у Волинській області. 59-річний чоловік інфікувався через травму правого передпліччя.

"На 5-й день потерпілого госпіталізували у відділення реанімації та поставлено діагноз "правець". У хворого був важкий стан: запаморочення, закинута голова, напружені м'язи спини і шиї, періодичні генералізовані судоми, прогресуюче оніміння мімічних м'язів (сардонічна посмішка), тризм (спазм) м'язів обличчя. Останнє щеплення проти правця чоловік отримав у 2006 році", - йдеться в повідомленні.

У ЦГЗ нагадали, що ревакцинація від дифтерії і правця необхідна кожні десять років.

Випадки правця діагностували цього року по всій Україні. Найбільше - серед дітей: п'ять випадків у віці 10-14 років, один - 15-17 років і шість випадків у дорослих.

Правець - це інфекційне захворювання, яке передається під час контакту зі спорами бактерій Clostridium tetani. Інфікуватися можна через потрапляння бруду в рану, внаслідок укусів тварин або травмування гострими предметами, уламками деревини. Від людини до людини це захворювання не передається.

Без своєчасної медичної допомоги хвороба може призвести до смерті. І єдиний надійний спосіб отримати захист від хвороби - своєчасна вакцинація.

В ЦГЗ відзначили, що за 10 місяців в Україні вакциновані від правця лише 64,8% дітей до року. Охоплення щепленнями в інших вікових категоріях: 18 місяців - 66,4%, 6 років - 46,5%, 16 років - 63%, дорослі - 39,3%.

Вакцинацію від правця, дифтерії та кашлюка за календарем вперше роблять у віці двох місяців, потім - в чотири місяці, потім у шість місяців та один рік. Далі необхідна ревакцинація в шість і в 16 років. А з 26 років планова ревакцинація робиться кожні десять років.

Вакцина від правця і дифтерії безоплатна.

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