Паразит ворушиться під шкірою: у жителів Києва знайшли рідкісну хворобу
У трьох жителів Києва виявили рідкісне паразитарне захворювання - дірофіляріоз. Воно викликане круглими гельмінтами з роду Dirofilaria. Паразит поселяється під шкірою жертви і росте там, а його поширювачем є комарі.
Про це повідомляє Вечірній Київ.
Захворювання було виявлено з початку року у трьох киян (двох чоловіків і однієї жінки), які проживають на Лівому березі (двоє з Дарницького, один - з Дніпровського району).
"Гельмінтів розміром 11, 7 і 12 см (фрагмент) було видалено хірургічно з області лівого ока (в двох випадках), правої кисті (в одному випадку). Рекомендовано проведення специфічного і симптоматичного лікування і спостереження у лікаря протягом року", - кажуть лікарі.
Як проявляється рідкісне захворювання
Для цієї хвороби характерне утворення підшкірних вузлів. Її лікують виключно хірургічним видаленням паразита.
Головними симптомами є набряк, почервоніння, поява пухлини в місці, де завівся паразит. При цьому він може мігрувати під шкірою, переміщаючись до 30 сантиметрів.
Дирофіляріоз проявляється дуже чітко: людина скаржиться на відчуття ворушіння під шкірою.
Цікаво, що назва хвороби перекладається як "зла нитка".
З моменту зараження до появи пухлини проходить не менше місяця, а іноді і до двох років.
Як відбувається зараження?
Лікарі кажуть, що переносниками хвороби є комарі. При укусі комахи-переносника відбувається зараження гельмінтом - як правило, це лише одна особина.
Після чого паразит починає розвиватися під шкірою, досягаючи довжини понад десять сантиметрів.
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